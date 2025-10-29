پخش زنده
شهرستان سیرجان رتبه برتر خیرین مدرسه ساز را در سطح استان کرمان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.آقای ابوالقاسم اسفندیار پور رییس مجمع خیرینمدرسه ساز شهرستان سیرجان گفت:: بیش از ۸۰ نفر از نیکوکاران عضو مجمع خیرین مدرسه ساز هستند و طی چند سال گذشته دهها واحد آموزشی توسط خیرین ساخته شده و در حال ساخت است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان هم گفت: شهرستان سیرجان در جذب خیران مدرسه ساز رتبه خوب استان را دارد
آقای محمدرضا فرحبخش افزود: نیاز جامعه امروز مدارس مستحکم هست که خیرین ما در سطح استان و سیرجان پای کار هستندو باید این امر مهم در نزد خیرین استان فراگیر شود
سید محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان نیز گفت: شهرستان سیرجان در استان کرمان جایگاه ویژهای را در جذب خیرین دارد و امروز عملکرد خیرین مدرسه ساز در شهرستان سیرجان خوب است.
خانم مرضیه مهدوی معاونتوسعه و مدیریت منابع استانداری کرمان گفت: ۵۰ درصد اعتبار مدارس خیر ساز توسط اعتبارات دولتی در استان تامین میشود که میتواند شتاب بیشتری به ساخت مدارس دولتی در سطح استان را داشته باشد.
گفتنی است: شهرستان سیرجان دارای ۴۵۰ واحد آموزشی است که بیش از ۷۹ هزار دانش آموز را تحت پوشش خود دارد و ساخت مدارس مستحکم یکی از اولویتهای کاری آنوزش و پرورش شهرستان سیرجان هست که با حمایت خیرین مدرسهساز در حال تحقق خواهد بود.