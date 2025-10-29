مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: مدارس استان باید به تجهیزات آموزشی مورد نیاز مجهز شود، به خصوص تامین تجهیزات مراکز فنی حرفه‌ای مورد توجه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رسول شیدایی شامگاه سه شنبه در نشست هم‌اندیشی و صمیمانه اهالی رسانه و مسئولان آموزش و پرورش استان همدان بیان کرد:طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال ۵۶ مدرسه در قالب طرح توسعه عدالت آموزشی تحویل آموزش و پرورش خواهد شد تا بخشی از کمبود فضا‌های آموزشی این استان جبران شود.

وی افزود: ۱۰۸ پروژه آموزشی در قالب طرح توسعه عدالت آموزشی تکلیف دولت چهاردهم برای همدان است و مجموعه مدیریت اجرایی استان، آموزش و پرورش و نوسازی مدارس با قوت و جدیت به دنبال انجام این تعهد هستند و ۴۴ پروژه تا پایان آبان ماه بهره‌برداری می‌شود.

وی ادامه داد: مدارس استان باید به تجهیزات آموزشی مورد نیاز مجهز شود، به خصوص تامین تجهیزات مراکز فنی حرفه‌ای مورد توجه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: کیفیت آموزشی محور سوم نهضت عدالت آموزشی است و برهمین اساس طرح‌های مختلفی برای توانمندسازی دانش‌آموزان مانند طرح شمیم، توانا، سفر یادگیری و حامی در حال اجرا است.

شیدایی گفت: افزایش سرانه آموزشی اولین هدف در اجرای نهضت عدالت آموزشی است که به کمک مردم و دولت پیگیری می‌شود و در حال حاضر سرانه آموزشی استان ۵.۲ متر مربع است که سرانه آموزشی استاندارد ۸.۱ متر مربع اعلام شده است.

شیدایی از افزایش رتبه‌های زیر هزار کنکور در همدان خبر داد و گفت: در همه رشته‌ها به جز یکی از رشته‌ها رتبه بالای میانگین کشوری داشتیم.

وی اظهار کرد: چهار سال پیش در امتحانات نهایی رتبه ۱۸ را داشتیم، اما سال گذشته رتبه ۱۲ را در پایه دوازدهم کسب کردیم و در همه رشته‌ها به جز یکی از رشته‌ها رتبه بالای میانگین کشوری را داشتیم.

وی ادامه داد: رتبه کنکور استان سه سال پیش ۱۸ بوده، اما امروز در رشته تجربی و انسانی رتبه ۱۱ کنکور و در رشته ریاضی رتبه ۱۳ را به دست آوردیم و در هر رشته چند رتبه سیر صعودی داشته‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: تلاش برای افزایش رتبه‌های تک رقمی در دستور کار قرار دارد و سال گذشته در یک رشته رتبه ۱۰ داشتیم و امسال هم رتبه‌های زیر هزار ما افزایش یافته است، اما همت همگانی نیاز است که رتبه‌های برتر را کسب کنیم.

وی یادآوری کرد: ۳۲۰ هزار دانش‌آموز در ۲ هزار و ۵۵۷ مدرسه استان در حال تحصیل هستند و جمعیت خانواده‌ها و دانش‌آموزان به بیش از یک‌میلیون نفر می‌رسد که مجموعه آموزش و پرورش با ۲۱ هزار همکار فرهنگی به آنها خدمت رسانی می‌کند.

شیدایی گفت: از ابتدای امسال با اجرای طرح شهید سلیمانی ۱۵ زمین چمن، ۱۴ کلاس ورزشی و ۱۵ هزار متر مربع کفپوش مدارس احداث شد تا دانش‌آموزان بتوانند از سالن‌های سرپوشیده استفاده کنند.

وی ادامه داد: همه فعالیت‌ها در حوزه آموزش و پرورش مستلزم گفتمان است و در این زمینه اصحاب رسانه وظیفه سنگینی دارند و در بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی خط ۱۵۷۰، به صورت ۱۶ ساعته فعال است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: ۲۰ مرکز مشاوره راه اندازی شده و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در دستور کار قرار دارد همچنین در برگزاری جشنواره مطبوعات غرب کشور همکاری خواهیم کرد.

شیدایی افزود: در شروع سال تحصیلی با کمبود هزار و ۷۰۰ معلم مواجه بودیم، اما با برنامه‌ریزی هیچ کلاسی بدون معلم نماند و طبق برنامه‌ریزی در پایان شهریورماه، شروع مهر بدون دغدغه بود، اما اتفاق تلخی افتاد و شیرینی آن کم شد و آن غرق شدن یکی از معلمان و دانش‌آموزان عزیزمان بود.

وی در خصوص لزوم مدیریت بهتر اردو‌های دانش‌آموزی گفت: باید در اردو‌های آموزشی تدابیر امنیتی بیشتر شود و همچنین ما آموزش مربیان را در دستور کار داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان اظهار کرد: دوره‌های آموزش هوش مصنوعی و استفاده صحیح از فضای مجازی برای دانش‌آموزان در دستور کار قرار دارد.

در پایان این آیین از خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش قدردانی شد.