۹ شیر ایستاده آتشنشانی در نقاط مختلف شهر یاسوج به بهره برداری رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری یاسوج از بهرهبرداری ۹ شیر ایستاده آتشنشانی در مکانهای استراتژیک شهر همزمان با هفته پدافند غیرعامل خبر داد.
ملکیان با بیان اینکه با بهرهبرداری از این تجهیزات، پوشش ایمنی شهر به طور محسوسی افزایش یافته است گفت: این شیرهای آتشنشانی که در نقاط مختلف شهر نصب شدهاند، میتوانند در هر لحظه از شبانهروز، آب مورد نیاز برای مهار حریق را در اختیار نیروهای آتشنشانی قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه استقرار هوشمندانه این شیرها در محدودههای پرتردد و مناطق پرخطر صورت گرفته است، اضافه کرد کرد: این تجهیزات در مواقع بحرانی میتوانند نقش حیاتی در نجات جان شهروندان داشته باشند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی ادامه داد: آزمایش و تست این تجهیزات نشان میدهد که با فشار مناسب و دبی کافی، آماده خدمترسانی هستند.