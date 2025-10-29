پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی بیلهسوار مغان از دستگیری دو سارق حرفهای احشام و کشف اموال مسروقه به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ جواد آقامحمدی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در نقاط مختلف شهرستان بیلهسوار بررسی موضوع با هدف شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی بررسیهای تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای دو سارق حرفهای را در سرقتهای اخیر شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی آنها را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بیلهسوار تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای فنی و تخصصی پلیس به ارتکاب سه فقره سرقت احشام اعتراف کردند و در بازرسی از محل اختفای آنها احشام سرقتی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.
سرهنگ آقامحمدی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی خود اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی و اجتماعی دامداران و شهروندان خدشهدار شود.
وی با تأکید بر نقش همکاری مردم در پیشگیری از وقوع جرایم، از مالکان احشام و دامداران خواست تا با رعایت توصیههای پلیسی، محل نگهداری احشام خود را به تجهیزات الکترونیکی نظیر سیستمهای هشداردهنده و دوربین مداربسته مجهز کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.