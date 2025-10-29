به منظور حمایت از تولید
توزیع ۲۶ هزار تن نهاده دامی و طیور در خراسان رضوی
به منظور حمایت از تولید، توزیع بیش از ۲۶ هزار و ۳۰۰ تن نهاده دامی و طیور در خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این اقدام با هدف رفع کمبود نهاده، تعدیل قیمتها در بازار و حمایت از دامداران و مرغداران انجام میشود.
مجید جعفری افزود: در این عملیات، برای تأمین خوراک دام دامداران روستایی و غیرصنعتی، ۱۹ هزار و ۳۰۰ تن جو نقدی از محل انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام و در بخش طیور هم برای تأمین نیاز مرغداران گوشتی و زنجیرههای تولید، هفت هزار تن ذرت و کنجاله سویا بهصورت خوراک آماده، توزیع میشود.
او تاکید کرد: اجرای این طرح با هدف پشتیبانی از تولید و کاهش فشار هزینهای بر فعالان بخش دام و طیور استان صورت گرفته است و تداوم مییابد.
حدود ۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در خراسان رضوی وجود دارد و در این چارچوب ۱۵ میلیون تن فراوردههای دامی، طیور، زنبور عسل و شیلات در این استان تولید میشود.