در اختتامیه هجدهمین جشنواره دانشگاهی "حرکت"، رئیس دانشگاه رازی با تأکید بر دو رکن اصلی توسعه یعنی "علمباوری" و "انسانباوری"، از برنامهریزی عملیاتی و حمایت مالی از انجمنهای علمی-دانشجویی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیین پایانی هجدهمین دوره جشنواره دانشگاهی "حرکت"، دوشنبه پنجمم آبانماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و مسئولان در سالن اجتماعات شهید دکتر علیمحمدی دانشکده علوم پایه برگزار شد.
در این مراسم، دکتر جمال فتحاللهی، رئیس دانشگاه رازی، با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و همچنین برگزاری جشنواره "حرکت"، ابراز امیدواری کرد که برگزیدگان این رویداد در جشنواره ملی نیز موفقیتهای چشمگیری کسب کنند.
دکتر فتحاللهی در بخش اصلی سخنان خود با اشاره به نقش محوری انجمنهای علمی-دانشجویی در توسعه دانشگاه و کشور، دو رکن اساسی توسعه را "علمباوری" و "انسانباوری" عنوان کرد.
دکتر فتحاللهی در تعریف "علمباوری" تصریح کرد: منظور از علم، تنها علوم تجربی نیست، بلکه هرگونه دانشی است که بتواند راهگشای حل مسائل و مشکلات باشد و باور داشته باشیم که حل مشکلات کشور، از کانال علم ممکن میشود، نه توسل به خرافات یا راهکارهای غیرعلمی.
رئیس دانشگاه رازی در ادامه "انسانباوری" را به معنای باور به توانمندیهای انسانها، فارغ از تعلقات نژادی، قومی، جنسیتی و اعتقادی دانست و افزود: اگر باور داریم علم میتواند مشکلات را حل کند، باید توانایی هر انسان را در مشارکت برای این هدف به رسمیت بشناسیم.
دکتر فتحاللهی با بیان اینکه انجمنهای علمی میتوانند بستر مناسبی برای نهادینه کردن این دو باور در سطح دانشگاه باشند، از تدوین "برنامه عملیاتی" برای فعالیت این انجمنها خبر داد و اظهار داشت: بر اساس تأکیدات ما، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه موظف شده تا با همکاری انجمنها، برنامهای عملیاتی برای یک سال تحصیلی تهیه کند. ما متعهدیم از این برنامهها پشتیبانی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای مالی دانشگاه و افزایش شاخص قیمتها، حمایت مالی از انجمنهای علمی را در اولویت قرار دادیم و مصمم به پشتیبانی از برنامههای عملیاتی و مفید هستیم.
رئیس دانشگاه رازی در پایان بر رویکرد جدید دانشگاه مبنی بر "تمرکززدایی" از ساختار ستادی و واگذاری اختیارات بیشتر به دانشکدهها، گروههای آموزشی و انجمنهای علمی-دانشجویی تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که اگر نمیتوانیم انگیزهبخش باشیم، حداقل مانع فعالیت و خلاقیت شما نباشیم.
انجمنهای علمی، محور اصلی شور و نشاط دانشگاهی
در ادامه، دکتر وکیل احمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، در سخنانی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و قدردانی از تشکلها و فعالان انجمنهای علمی-دانشجویی، آنان را عامل پویایی و نشاط علمی دانشگاه خواند.
دکتر احمدی در سخنان خود، با اشاره به تغییر رویکرد معاونت تحت مدیریت خود، از پایان یافتن دوره تمرکزگرایی افراطی در این معاونت خبر داد و تصریح کرد: رویکرد کنونی معاونت فرهنگی و اجتماعی، واگذاری برنامهها به خود انجمنهای علمی با محوریت گروههای آموزشی و پشتیبانی معاونت است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، فعالیت انجمنهای علمی را ترکیبی ارزشمند از ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی دانست و اظهار داشت: انتظار ما از انجمنها، تلاش بیشتر برای تقویت همزمان "بینش و مهارت علمی" و "توانمندی اجتماعی و فرهنگی" دانشجویان است.
دکتر احمدی خاطرنشان کرد: پشتوانه اصلی انجمنهای علمی، اساتید گرانقدر در گروههای آموزشی هستند. دانشجویان و دبیران انجمنها میتوانند و باید از این ظرفیت عظیم بهرهمند شوند.
توسعه فعالیتها به عرصه مسئولیت اجتماعی و فرامرزی
دکتر احمدی بر لزوم ایفای نقش اجتماعی توسط انجمنهای علمی تأکید و بیان کرد: هر انجمن علمی میتواند متناسب با رشته تخصصی خود، در راستای مسئولیت اجتماعی، در بیرون از دانشگاه نیز فعالیت کند.
وی از افزایش دو برابری بودجه انجمنهای علمی-دانشجویی در دوره جدید خبر داد، اما در عین حال بر لزوم برنامهریزی واقعبینانه تأکید کرد: اگرچه بودجه افزایش یافته، اما انتظار حمایت از هر برنامه پرهزینه و گستردهای غیرمنطقی است. اولویت با برنامههایی با محوریت استان و استانهای همجوار و همچنین اردوهای آموزشی-فرهنگی با ظرفیت محدود برای دانشجویان ممتاز و دبیران انجمنها است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در پایان از دبیران انجمنها خواست برنامه عملیاتی فعالیتهای خود را تدوین نموده و برای پشتیبانی بهتر، معاونت را در جریان جزئیات قرار دهند، ما نیز از هر برنامهای که منجر به شور و نشاط و توانمندسازی شما شود، حمایت خواهیم کرد.
این مراسم با تجلیل از برگزیدگان هجدهمین جشنواره دانشگاهی "حرکت" به کار خود پایان داد.