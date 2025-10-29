به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: برخورد با انشعابات غیرمجاز یکی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب است، چرا که این تخلفات علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه توزیع، باعث هدررفت منابع آبی و نارضایتی مشترکان واقعی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آبی استان افزود: با همکاری امور‌های تابعه و مشارکت مردم، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز با جدیت ادامه دارد و در موارد لازم، متخلفان به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ یا دفاتر امور آب و فاضلاب شهرستان‌ها اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.