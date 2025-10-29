پخش زنده
امروز: -
در شش ماهه نخست سال در خراسان جنوبی ۹۰ موتورخانه بهسازی و بیش از ۴۰۰ بخاری فرسوده جایگزین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در شش ماهه اول سال در استان، طرح بهسازی موتورخانهها برای ۴۵ مشترک معادل ۹۰ واحد موتورخانه به انجام رسیده است.
رحمان محمودی افزود: از ابتدای اجرای طرحهای بهسازی و بهینهسازی، تاکنون در استان برای هزار و ۹۳ مشترک و در مجموع ۵هزار و ۱۵۷ واحد موتورخانه اقدامات بهسازی انجام شده است.
وی گفت: مجموع بودجه جذب شده برای طرحهای بهسازی و بهینهسازی موتورخانهها، معادل ۵۳۰ میلیارد ریال بوده که نشاندهنده عزم جدی شرکت گاز در این زمینه است.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی همچنین به طرح جایگزینی بخاریهای راندمان بالا در استان اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال، بیش از ۴۰۰ دستگاه بخاری فرسوده با بخاریهای با راندمان بالا جایگزین شده است.
محمودی افزود: از ابتدای آغاز این طرح در استان، تعداد ۸۲۴ دستگاه بخاری با فناوری نوین جایگزین بخاریهای قدیمی شدهاند که این اقدام نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی دارد.
وی گفت: تمامی مشترکین گاز که دارای موتورخانه مرکزی برای گرمایش واحد یا واحدهای مسکونی، تجاری و اداری خود هستند، میتوانند با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز ایران به نشانی https://goc.nigc.ir و انتخاب گزینه «طرح بهینهسازی مصرف انرژی»، درخواست خود را ثبت کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با تأکید بر رایگان بودن این طرح برای مشترکان، افزود: هزینههای بهینهسازی موتورخانه پس از انجام اصلاحات توسط شرکتهای مجری و تأیید و کنترلهای لازم از سوی شرکت ملی گاز ایران، پرداخت خواهد شد.