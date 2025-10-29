پخش زنده
امروز: -
۲۱۱۴ فقره تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۲۳۶ میلیارد تومان به مددجویان تحت پوشش امداد استان پرداخت شده است.
کریم زارع به نقش اشتغال در توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت اشاره کرد و ادامه داد: این تسهیلات با هدف فراهم کردن فرصتهای شغلی پایدار و تقویت خوداتکایی در میان اقشار آسیبپذیر در قالب طرحهای متنوع کارآفرینی و مهارتمحور اختصاص یافته است.
وی، بیشترین سهم از این طرحها را مربوط به شهرستانهای خمینیشهر، نجفآباد و نائین دانست وگفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، همکاری بانکهای عامل و دیگر دستگاههای حمایتی و فنی، زمینه اشتغال صدها نفر از مددجویان را فراهم کرده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان افزود: اشتغال پایدار، نهتنها منجر به کاهش وابستگی به حمایتهای مستمر میشود، بلکه اعتمادبهنفس مددجویان را نیز تقویت کرده و آنان را به مسیر زندگی مستقل و مولد هدایت میکند.