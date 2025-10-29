پخش زنده
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: خوشبختانه با هماهنگی بسیار خوبی که بین دو وزارت نیرو و نفت ایجاد شده است ذخیرهسازی مناسبی اتفاق افتاده و پیشبینی میشود که در صورت تامین حداقلهای مورد نیاز از سوی وزارت نفت، در زمستان هیچ مشکلی در تامین انرژی نداشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، درخصوص تامین سوخت نیروگاهها در نیمه دوم سال گفت: همه ساله در فصل زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری محدودیتهای جدی در تأمین گاز نیروگاههای کشور اتفاق میافتد. بر همین اساس در تلاش هستیم تا با پرکردن مخازن نیروگاهی از سوخت مایع گازوئیل و مازوت، زمستان جاری را با کمترین چالش سپری کنیم.
وی افزود: به همین منظور سعی میکنیم تا با دریافت گاز بیشتر، سوخت مایع را کمتر مصرف کرده و آن را برای فصل زمستان ذخیره کنیم.
اسکندری با اشاره به همکاری و هماهنگی وزارت نیرو و نفت در راستای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی بسیار خوبی که بین دو وزارت نیرو و نفت ایجاد شده است ذخیرهسازی مناسبی اتفاق افتاده و پیشبینی میشود که در صورت تامین حداقلهای مورد نیاز از سوی وزارت نفت، در زمستان هیچ مشکلی در تامین انرژی نداشته باشیم. اما به این منظور استمرار در تامین سوخت مورد نیاز لازم است.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پاسخ به سوال افکار عمومی مبنی بر استفاده از مازوت در نیروگاهها نیز گفت: از ۱۴۹ نیروگاه موجود که تامین برق در کشور را بر عهده دارند فقط ۱۴ نیروگاه میتوانند مازوت را به عنوان سوخت دوم استفاده کنند. به دلیل مشکلات و چالشهای فراوانی که در کیفیت و استفاده از این سوخت وجود دارد، اخیرا شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی برای تعدادی از نیروگاهها که در مراکز جمعیتی قرار دارند مازوت استاندارد با گوگرد کمتر از ۰.۸ را تحویل داده است که امیدواریم تا این روند ادامه یابد.