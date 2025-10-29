پخش زنده
آیین بزرگداشت هفته مازندران در کلارآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسؤل برگزاری هفته بزرگداشت مازندران در عباسآباد هدف از برگزاری این جشنواره را نمایش و معرفی ظرفیتهای بینظیر بانوان و هنرمندان شهرستان عنوان کرد و گفت: در این مراسم برای آشنایی حاضرین عرضه مستقیم محصولات محلی از جمله صنایع دستی اصیل، لباسهای زیبای بومی ، غذاهای سنتی مازندرانی بازیهای بومی و محلی به نمایش گذاشته شده است.
زهره شورمیج افزود: اگرما این گنجینه فرهنگی را به درستی به نسل جدید منتقل نکنیم، به تدریج به فراموشی سپرده میشود، این جشنواره یک فرصت عینی و ملموس برای دانشآموزان میباشد تا ریشههای فرهنگی خود را از نزدیک لمس کنند، امیدواریم با تداوم چنین برنامههایی این انتقال فرهنگ به خوبی انجام شود.
فرماندار شهرستان عباسآباد در مراسم بزرگداشت هفته مازندران گفت:نکتهای که باید بر آن تأکید کنم این است که مازندران دارای یک فرهنگ کهن و اصیلی است، وظیفه خطیر ما این است که این میراث ارزشمند را به درستی به تکتک دانشآموزان عزیز و نسلهای بعدی خود انتقال دهیم.
کابلی افزود :این تنها راهی است که میتوانیم تضمین کنیم فرهنگ اصیل مازندران، نه تنها به نسلهای آینده منتقل شود بلکه همیشه پایدار و زنده بماند.
وی تصریح کرد: این هدفی است که همه ما باید برای تحقق آن همصدا و همقدم باشیم.
کابلی بر نقش مهم مدارس و خانوادهها در زنده نگاه داشتن فرهنگ بومی مازندران برای آیندگان تاکید کرد.
یادآور میشود: در این مراسم اجرای مسابقه ورزشی- پخت غذاهای محلی - عرضه محصولات کشاورزی منطقه - مسابقه ضرب المثلهای مازندران و مشاهیر بزرگ استان و اهدا جوایز برگزار شد.