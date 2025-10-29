به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌غربی گفت: طرح مایه‌کوبی دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی به‌صورت رایگان و توسط شبکه‌های دامپزشکی استان در حال اجراست و دامداران باید برای کاهش خسارت‌های ناشی از این بیماری نسبت به مایه کوبی دام‌های خود اقدام کنند.

سید امید خلیل‌زاده افزود: با توجه به شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی در کشور‌های ترکیه و عراق که هم مرز با آذربایجان‌غربی هستند، ضروری است دامداران و چوبداران نکات ایمنی لازم را در زمینه نگهداری، خرید و فروش دام زنده رعایت کنند.

خلیل زاده اظهارکرد: مایه کوبی معمول دام‌ها علیه تب برفکی معمولاً سالانه دو تا سه نوبت انجام می‌شود، اما به‌منظور افزایش ایمنی دام‌های استان در برابر سویه جدید، طرح مایه‌کوبی رایگان درحال اجراست.

وی، با اشاره به برخی باور‌های نادرست در میان دامداران گفت: تصور اینکه تزریق واکسن باعث سقط جنین در دام‌ها می‌شود، اشتباه است، اما ممکن است در مواردی نادر، به‌دلیل استرس یا تحرک دام در زمان مایه‌کوبی، چنین اتفاقی رخ دهد که در این فصل منتفی است، چرا که زمان زایمان دام‌ها معمولاً در زمستان و بهمن‌ماه است.

خلیل‌زاده، با بیان اینکه در صورت مایه کوبی ۸۵ درصد دام‌ها، ایمنی قابل‌قبولی در برابر تب برفکی ایجاد می‌شود، افزود: برای مهار و قطع زنجیره انتقال بیماری، لازم است دامداران مایه‌کوبی را به‌صورت منظم در برنامه خود قرار دهند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌غربی، همچنین از دامداران و چوبداران خواست در روز‌های تعطیلات از حضور در میادین دام خودداری کرده و الزامات بهداشت و امنیت زیستی را در تردد به دامداری‌های سنتی و صنعتی رعایت کنند.