به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار جشن روز پرستار در مراسمی از پرستاران بیماران نخاعی تجلیل شد.

به مناسبت سالروز ورود رهبری به آستان مقدس امامزاده محمد در تفرش، در جلسه‌ای با حضور مدیران شهرستان بر برگزاری شایسته مراسم سالروز تاکید شد.

با هدف بررسی مشکلات بخش مرکزی خنداب، جلسه‌ای با حضور دهیاران بخش مرکزی برگزار شد.

در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان آشتیان، در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ویژه نهاد‌های حمایتی و تسهیلگر و توزیع شهرستانی آن بحث و تبادل نظر شد.

همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار از پرستاران بیمارستان والفجر تفرش تقدیر شد.

گردهمایی سالانه خانه عاشیق‌های استان مرکزی در شهرستان کمیجان برگزار شد.