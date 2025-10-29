به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سه دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر مدارس چالوس، در قالب کاروان‌های معنوی «راهیان نور و پیشرفت» به سرزمین‌های نور و یادمان‌های شهدای کربلای ایران در جنوب کشور اعزام شدند.

فرمانده سپاه شهرستان چالوس در مراسم بدرقه کاروان‌های دانش‌آموزی، این سفر معنوی را یک حرکت حیاتی در عرصه فرهنگی کشور توصیف کرد و هدف از این اعزام را بسیار فراتر از یک سفر معمولی دانست و تأکید کرد: خدا را شاکریم که اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی را در سپاه شهرستان به تعداد سه دستگاه اتوبوس، امروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور داریم.

رحیم خواجه‌حسینی راهیان نور را «مکتب شهدا و درس‌آموز» و همچنین «یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های فرهنگی کشور» برشمرد و از تمامی دست‌اندرکارانی که برای فراهم‌سازی مقدمات این سفر معنوی تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر کرد و گفت: هرکس که در این مسیر معنوی قرار می‌گیرد، از معنویتش هم بهره‌مند می‌شود چراکه قدم نهادن در این مناطق، تأثیری شگرف بر روح و جان زائران می‌گذارد.

فرمانده سپاه شهرستان چالوس در تبیین اهداف متعالی این اردو تصریح کرد: این کاروان‌ها اعزام می‌شوند تا نسل جوان و نوجوان را با فرهنگ ناب دفاع مقدس، ایثار، مقاومت و شهامت آشنا کنند و از این طریق، پیوند عمیق و ناگسستنی نسل‌های دوم، سوم و چهارم انقلاب با نسل طلایه‌دار انقلاب را تقویت کنند.

خواجه‌حسینی، یکی از ثمرات اصلی این سفر را بحث سازندگی و خودسازی درونی دانش‌آموزان دانست و توضیح داد: کسانی که به این سفر معنوی می‌روند، چون از نزدیک جانفشانی‌ها و بالاخره شجاعت رزمندگان عزیز ما را مشاهده می‌کنند، به‌طور قطعی کاملاً با این حس آشنا شده و می‌توانند در درون خودشان هم بحث سازندگی و هم خودسازی را داشته باشند.

وی نکته سوم و تأثیر غیرمستقیم راهیان نور را «بحث بازدارندگی، بازدارندگی از گناه و لهو و لعب» عنوان کرد و گفت: کسانی که در این مسیر قرار می‌گیرند، بیمه می‌شوند و در این سفر که هم راهیان نور است و هم راهیان پیشرفت، بتوانیم یک برنامه بسیار خوبی را هم در مسیر و هم در مناطق عملیاتی که از قبل طبق این برنامه مشخص شده، داشته باشیم.

فرمانده سپاه ناحیه چالوس با تأکید بر رسالت دانش‌آموزان پس از بازگشت از این سفر، ابراز امیدواری کرد که این دانش‌آموزان «سفیران خوبی برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل خودشان و هم‌نوعان و دانش‌آموزان دیگر» باشند.

سفر به مناطق جنگی، پیوندی مبارک بین نسل‌ها

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس هم ضمن تأکید بر اهمیت تربیتی این اردوها، اظهار داشت: امروز توفیق داریم که سه تا اتوبوس از دانش‌آموزان دختر مدارس شهرستان چالوس را اعزام کنیم به راهیان نور و پیشرفت دانش‌آموزان.

مهرزاد باروج هدف از این اعزام را زیارت مناطق جنگی و شهدای کربلای ایران برشمرد و گفت: مناطق جنگی و شهدای کربلای ایران را زیارت می‌کنند و از نزدیک با ایثارگری‌ها و فداکاری‌ها و شجاعت رزمندگان ما، شهدای ما آشنا خواهند شد.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان چالوس، حضور دانش‌آموزان در این مناطق را یک درس عملی در تاریخ معاصر دانست و تصریح کرد که دانش‌آموزان با قهرمانانی که در آن روز در مرز‌های کشور توانستند دفاع بکنند از کیان این مملکت، آشنا می‌شوند.

باروج رسالت نسل امروز را در گرو فهم عمیق ارزش‌های دفاع مقدس دانست و بیان داشت: امروز این دانش‌آموزان پیرو اهداف شهدای ما هستند؛ پیرو اهداف رزمندگان ما هستند تا کشور را بسازند و محتاج بیگانگان نباشیم و این کشور به پای خودش و به دست جوانان ما آباد بشود و سربلند باشد.