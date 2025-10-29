خبر‌هایی از حضور فوتسالیست‌های دختر و پسر استان در فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ جوانان بحرین تا هئیت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی در جمع سه هئیت برتر کشور را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، تیم‌های ملی فوتسال دختران و پسران استان که در ترکیب خود شش بازیکن قزوینی را در اختیار دارند، با شکست رقبا راهی دیدار پایانی در فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ جوانان بحرین شدند.

نفیسه محمدی به همراه نیایش و غزل رحمانی به همراه تیم ملی فوتسال دختران در دیدار نهایی به مصاف چین می‌روند.

حسین رضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی وابوالفضل زمانی هم با تیم فوتسال پسران در دیدار پایانی رودرروی تایلند قرار می‌گیرند.

صف آرایی فوتبالیست‌های امید شمس آذر مقابل نماینده گیلان

نماینده استان در هفته پنجم لیگ برتر امید‌های کشور میهمان ملوان بندر انزلی است.

این بازی از ساعت ۱۴ و چهل و پنج دقیقه امروز در ورزشگاه آبکنار انزلی برگزار می‌شود.

تیم فوتبال امید‌های شمس آذر با ۲ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

هئیت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی در جمع سه هئیت برتر کشور

بر اساس رتبه‌بندی ده‌ساله فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی کشور، هئیت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان رتبه سوم را کسب کرد.

در این رتبه بندی عملکرد ورزشکاران، داوران، مربیان، دعوت شدگان به اردوی تیم ملی و افتخارآفرینی در مسابقات ملی و فراملی لحاظ شده است.