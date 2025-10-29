به همت خیران، ۱۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان ایتام و نیازمند در مشهد اهدا شد.

اهدای ۱۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان ایتام و نیازمند مشهدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل موسسه خیریه ملی «باران مهر علوی» مشهد در این باره گفت: به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب (س)، جشن بزرگی با حضور مسئولین و خیرین در محل سالن شهید حاتمی مشهد، برپا و این جهیزیه ها به نوعروسان حاضر در جشن، اهدا شد.

شهره شیرانی افزود: در راستای حمایت از زوج های جوان و ترویج ازدواج آسان، در طول سال بیش از یک هزار جهیزیه برای نوعروسان کم برخوردار، تهیه و به آنها اهدا می شود .

وی ادامه داد: این جهیزیه ها اقلام ضروری برای شروع یک زندگی و شامل یخچال، اجاق گاز، فرش، سرویس آرکوپال، سرویس تفلون، جاروبرقی، پتو و دیگر اقلام مورد نیاز است که با توجه به اولویت نوعروسان به آنان اهدا می شود.

شیرانی گفت: حامیان این خیریه مردمی، ۳۰ هزار نفر هستند که به صورت ماهیانه این مجموعه را حمایت می کنند.

خیریه باران مهرعلوی ۵۰ نمایندگی در سراسر کشور دارد و با پوشش هفت هزار نفر از زنان سرپرست خانوار، با اهدای بسته های معیشتی، هزینه های درمانی و هزینه های تحصیلی، خانواده ها را حمایت می کند.

این خیریه در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز تعداد زیادی از این بانوان را حمایت و به اشتغال پایدار رهنمون می کند.