به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حسین دهقانی‌مقدم گفت: در تازه‌ترین ارزیابی شرکت مخابرات ایران از عملکرد مناطق مخابراتی مختلف کشور در ۶ ماهه اول ۱۴٠۴، مخابرات استان توانست با عملکردی درخشان رتبه اول کشوری را در زمینه اجرای شبکه فیبر نوری برای سازمان‌ها و ادارات و رتبه دوم کشوری را در دایری سرویس‌های FTTH به خود اختصاص دهد.

دهقانی‌مقدم افزود: تعداد سازمان‌ها و ادارات داری فیبر اختصاصی در سال گذشته ۴۷۷ مورد بود که با اجرای تعداد ۲۰۰ نقطه دیگر در سطح استان به فیبر پرسرعت نوری، این تعداد به ۶۷۷ مورد رسید.

وی با اشاره به کسب رتبه دوم کشوری مخابرات منطقه در شاخص دایری سرویس FTTH افزود: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری با برقراری سرویس FTTH برای بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ مشترک، مخابرات منطقه موفق به کسب رتبه دوم کشوری در این شاخص شده است.