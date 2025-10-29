پخش زنده
رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد از راهاندازی کمیته روبط بینالملل و دیپلماسی شهری در راستای بهبود و توسعه روابط یزد با شهرهای خواهرخوانده این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بیبی فاطمه حقیر السادات ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در کمیته روابط بینالملل و دیپلماسی شهری شورای شهر یزد، گفت: این کمیته در دوره ششم شورا با رویکرد توسعه دیپلماسی شهری و روابط بینالملل برای شهر میراث جهانی تشکیل شد.
وی به حضور افرادی تاثیرگذار در مجامع مختلف این کمیته از جمله نمایندگانی از میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه، استانداری، اتاق بازرگانی، دانشگاهها و بخش خصوصی و نمایندگان فعال حوزه بین الملل، اشاره و ابراز کرد: در این مجامع نحوه بهرهگیری از ظرفیتهای خواهرخواندگیهای یزد با شهرهای داخلی و خارج از کشور در بخشهای مختلف اعم از اقتصادی، علمی و فناوری و فرهنگی و دیگر حوزهها مورد بررسی قرار میگیرد.
حقیرالسادات با اشاره به انعقاد و تمدید تفاهمنامههای ۵ تا ۱۰ ساله با شهرهای خواهرخوانده یزد براساس ظرفیتهای شورای شهر و شهرداری، از تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در راستای استفاده از ظرفیت دیپلماسی بین شهرها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که نتایج خوبی را برای افزودن به ظرفیتهای مختلف شهر میراث جهانی داشته باشد.