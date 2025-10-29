پخش زنده
دختران هندبالیست قم در ترکیب تیم ملی جوانان به عنوان قهرمانی المپیک آسیایی ۲۰۲۵ دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی هندبال دختران ایران که زهرا افشاری، تینا خوشنژاد و ریحانه حسینی، ۳ هندبالیست قمی را در ترکیب خود دارد، با پیروزی قاطع برابر هند، عنوان قهرمانی زودهنگام بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین را به دست آورد.
در این دیدار حساس، ملیپوشان کشورمان، هند را با نتیجه ۴۳ - ۲۶ شکست دادند و پیش از بازی پایانی برابر هنگکنگ، قهرمانی خود را مسجل کردند.
زهرا افشاری به عنوان دروازهبان اصلی تیم ملی کشورمان و تینا خوشنژاد و ریحانه حسینی هم در خط حمله و دفاع، سهم بسزایی در این قهرمانی تاریخی ایفا کردند.
تیم ایران پیش از این با چهار پیروزی برابر چین، ازبکستان، قزاقستان و تایلند مدال خود را قطعی کرده بود و با این برد ارزشمند، نخستین مدال طلای تاریخ ورزش ایران در رشته هندبال دختران و در رده سنی جوانان آسیا را به نام خود کرد.
المپیک آسیایی ۲۰۲۵ جوانان به میزبانی بحرین در حال برگزاری است.