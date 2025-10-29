معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، از ثبت بیش از ۸۹ هزار تماس در سامانه ۱۴۱ خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد شکایات مردمی ثبت‌شده در این سامانه بررسی و به‌طور کامل رسیدگی شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمت جلیلیان معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اعلام این خبر اظهار کرد: طی ۷ ماهه سال‌جاری، در مجموع ۸۹ هزار و ۳۴۱ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شده که از این میان ۲ هزار و ۶۵۶ مورد مربوط به شکایات مردمی بوده است.

وی افزود: از مجموع شکایات دریافتی ۷۱۳ مورد در حوزه حمل و نقل کالا و ناوگان باری ۴۱۵ مورد، در بخش حمل و نقل مسافر ۱۴۴۰ مورد مربوط به مشکلات گزارش شده و در کمیسیون‌های پیگیری شده، در محور‌های مواصلاتی و ۶۵ مورد در حوزه حریم راه‌ها، ۱۲ مورد مرتبط با پایانه‌های مرزی و ترانزیت و ۱۱ مورد نیز درباره مراکز خدمات رفاهی بین‌راهی بوده است.

جلیلیان با تأکید بر اینکه ۹۰.۲۵ درصد از شکایات ثبت‌شده، تاکنون به‌صورت کامل رسیدگی و مختومه شده است، تصریح کرد: هدف از راه‌اندازی سامانه ۱۴۱، ایجاد پل ارتباطی مطمئن و سریع میان مردم و اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است تا هموطنان بتوانند مشکلات، پیشنهاد‌ها و شکایات خود را در زمینه‌های مختلف حوزه راه و حمل و نقل مطرح کنند.

وی بیان کرد: هموطنان می‌توانند از طریق تماس با این سامانه، ضمن ثبت درخواست یا شکایت خود، کد پیگیری دریافت کرده و از آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع مطلع شوند.

رحمت جلیلیان در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی مردم در گزارش مشکلات جاده‌ای نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت خدمات و تسهیل تردد در محور‌های مواصلاتی استان دارد.