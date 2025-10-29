فیلمبرداری «آخرین پیام» به پایان رسید
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تولید فیلم بلند آخرین پیام به نویسندگی و کارگردانی ستار منصوری، پس از چند مرحله فیلمبرداری به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، امین درخشان افزود: فیلم آخرین پیام با تمرکز بر جایگاه زن و خانواده در جامعه امروز ساخته شده و تلاش دارد نقش زنان را بهعنوان ستون اصلی پایداری خانواده و عامل رشد و سلامت اجتماعی به تصویر بکشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در خلاصه داستان آخرین پیام آمده است: جامعهای موفق است که در آن زن و خانواده ارزش دارند.
وی تصریح کرد: در این فیلم هدایتالله سجادی، فرشید فهیم، فریبا ترکاشوند، کبری گودرزی، حاتم میرزایی، سهیلا مالمیر، سارا منصوری، مریم باقری، مهسا محمدی و داریوش نحوی ایفای نقش کردهاند.
درخشان اضافه کرد: ستار منصور، کارگردان مدیر فیلمبرداری جواد نوریان، مدیر صدابرداری امیرعلی شهلایی، برنامهریزی الهامسادات حسینی، دستیار کارگردان محمد حسنپور، طراح لباس و صحنه: فاطمه بخشی، طراح گریم رژینا فرجی عوامل پشت صحنه ابن فیلم هستند.