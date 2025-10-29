سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نقده گفت:شهدا الفبای جوانمردی، ایثار و عدالت را معنا بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ یادواره شهدای شهرستان نقده جهت آشنایی دانش آموزان در مقطع متوسطه اول با رشادت‌های جوانان دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه برگزار شد.

محمدرضا علی‌نیا سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نقده از یادواره شهدا به نام ««الفبای وطن»» خبر داد و افزود این یادواره به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج و آشنایی دانش آموزان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های جوانان و نوجوانان دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه برگزار شده است.

شهرستان نقده به همراه ۵۴ شهید معظم فرهنگی و دانش آموزی ۷۰۰ شهید قدیم ارزش‌های انقلاب و نظام نموده است.