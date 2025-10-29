پخش زنده
غربالگری به موقع تیروئید در نوزادان میتواند از عقب ماندگی ذهنی پیشگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز بهداشت زاهدان گفت: در ششماهه نخست امسال، با غربالگری به موقع والدین زاهدانی ۵۸ نوزاد مبتلا به کمکاری مادرزادی تیروئید شناسایی و درمان شد.
فریبرز راشدی گفت: غربالگری نوزادان یکی از هوشمندانهترین سرمایهگذاریها در حوزه سلامت فرد و جامعه است و این برنامه با انجام یک آزمایش ساده از پاشنه پای نوزاد و صرف کمترین هزینه، از بروز بار مالی و عاطفی سنگین ناشی از بیماریهای مادرزادی جلوگیری میکند.
وی بیان کرد: در ششماهه نخست امسال، ۱۱ هزار و ۵۹۸ نوزاد در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت زاهدان از نظر کمکاری مادرزادی تیروئید (هایپوتیروئید نوزادی) و فنیل کتونوری مورد غربالگری قرار گرفتند که در نتیجه این بررسیها، ۵۸ نوزاد مبتلا شناسایی و بلافاصله تحت درمان قرار گرفتند.
به گفته رئیس مرکز بهداشت زاهدان، بدون اجرای این برنامه، درجات مختلفی از عقبماندگی ذهنی در این بیماران غیرقابل اجتناب بود، اما انجام بهموقع درمان در تمامی بیماران شناسایی شده سبب حفظ سطح هوشی آنان شده است.