به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار ویژه شهرستان آباده در آیین گشایش این مجموعه گفت: افتتاح مجموعه آموزشی دختران سما، نشانه‌ای از توجه به نقش محوری بانوان در توسعه متوازن شهرستان آباده است.

ابراهیم رحیمی افزود: مجموعه دختران سما از مقطع پیش‌دبستانی تا متوسطه دوم فعالیت دارد و محیطی امن و پویا برای رشد علمی، فرهنگی و هنری دانش‌آموزان دختر فراهم کرده است.

او با تأکید بر اهمیت ورزش در تربیت نسل سالم ادامه داد: ورزش هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری برای آینده است.

رحیمی در پایان از مدیران خواست با حمایت از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی، زمینه شکوفایی استعداد‌ها و خودباوری دختران جوان آباده را فراهم کنند.