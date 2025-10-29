پخش زنده
مجموعه آموزشی اختصاصی دختران سما با حضور فرماندار ویژه شهرستان آباده افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار ویژه شهرستان آباده در آیین گشایش این مجموعه گفت: افتتاح مجموعه آموزشی دختران سما، نشانهای از توجه به نقش محوری بانوان در توسعه متوازن شهرستان آباده است.
ابراهیم رحیمی افزود: مجموعه دختران سما از مقطع پیشدبستانی تا متوسطه دوم فعالیت دارد و محیطی امن و پویا برای رشد علمی، فرهنگی و هنری دانشآموزان دختر فراهم کرده است.
او با تأکید بر اهمیت ورزش در تربیت نسل سالم ادامه داد: ورزش هزینه نیست؛ سرمایهگذاری برای آینده است.
رحیمی در پایان از مدیران خواست با حمایت از ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی، زمینه شکوفایی استعدادها و خودباوری دختران جوان آباده را فراهم کنند.