امروز، چهارشنبه ۷ آبان‌ماه، تالار‌های مختلف بورس کالای ایران میزبان عرضه در مجموع ۴۴۷ هزار و ۱۶۵ تن انواع محصول هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، در تالار صادراتی که بیشترین عرضه‌های امروز را به خود اختصاص داده، قرار است ۳۱۱ هزار و ۲۲۰ تن محصول شامل ۱۵۴ هزار و ۱۶۹ تن سیمان، ۹۰ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن؛ ۱۹ هزار و ۵۱ تن قیر، ۶ هزار تن مس و ۲ هزار تن فولاد روی تابلو برود.

در تالار صنعتی نیز ۸۵ هزار و ۲۵۶ تن محصول شامل ۸۴ هزار و ۸۸۶ تن مقاطع فولاد و ۳۷۰ تن مس آماده فروش هستند.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۳۲ هزار و ۴۸۱ تن محصول شامل ۲۳ هزار و ۴۷۹ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۲ هزار و ۳۹۷ تن قیر و یک هزار و ۱۰۵ تن مواد پلیمری عرضه می‌شود.

امروز در تالار فرعی نیز ۱۴ هزار و ۴۷۰ تن محصول شامل فولاد، مواد شیمیایی و ضایعات عرضه می‌شود.

۳ هزار و ۷۳۷ تن مواد شیمیایی نیز در تالار حراج باز روی تابلو می‌رود.