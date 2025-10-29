بازار برق بورس انرژی ایران در ششمین روز آبان میزبان دادوستد ۷۵۲ میلیون و ۴۰ هزار کیلووات ساعت برق بود، دادوستد برق در این روز به ثبت مجوع ارزشی معادل هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: بازار مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۷۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف ایران بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۶۹ میلیارد انجامید.

همچنین در این روز یک میلیون و ۲۷۶ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۶۴ میلیارد ریال را رقم زد.

فروش ۱۶۵ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال انجامید.