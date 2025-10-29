حاجیه خانم دلبر آزادی، مادر شهید والامقام محبوب توفیق، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاجیه خانم دلبر آزادی، مادر شهید والامقام محبوب توفیق، بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید در محوطه مسجد جامع ماسال با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور منطقه تشییع و پس از اقامه نماز، در روستای گیله‌سرای ماسال به خاک سپرده شد.

شهید محبوب توفیق در سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی سومار به فیض شهادت نائل آمد.