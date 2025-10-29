به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ولی‌الله گودینی بیان کرد: شهرستان بهار دارای ۲۶ واحد صنعتی گاو شیری و بیش از ۵۰ واحد روستایی گاو شیری فعال بوده که این تعداد واحد‌های گاو شیری صنعتی و روستایی شهرستان به طور میانگین روزانه دارای ۳۵ تا ۴۰ تن تولید شیر هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین واحد‌های گاوداری شیری شهرستان به روستای لتگاه اختصاص دارد، تصریح کرد: در حال حاضر در این روستا دو واحد صنعتی گاوداری شیری ۷۰۰ و ۶۰۰ رأسی و نیز واحد‌های روستایی متعدد گاو شیری ۵۰ تا ۲۵۰ رأسی دارای فعالیت است.

گودینی خاطرنشان کرد: کل دام سنگین شهرستان اعم از دام سبک و سنگین افزون‌بر ۱۵ هزار رأس دام بوده که از این تعداد دام سنگین، تعداد ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ رأس دام به دام‌های گاو شیری اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه شیر خام تولید شده گاوداری‌های سطح شهرستان به مراکز جمع‌آوری شیر شرکت‌های تولیدی لبنیات ارسال می‌شود، اظهارکرد: در حال حاضر پنج تا ۶ متقاضی جدید نیز برای احداث و راه‌اندازی گاوداری صنعتی شیری در شهرستان وجود دارد که پرونده آنان در مرحله موافقت اصولی است، اما اداره منابع آب به دلیل محدودیت ذخایر آب به آنان اجازه حفر چاه منابع آبی نمی‌دهد.

گودینی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین میزان شیر تولید شده در استان همدان مربوط به شهرستان بهار بوده که در این رابطه روستای لتگاه در تولید شیر خام پیشرو است.

وی، تعداد اشتغال واحد‌های گاوداری شیری صنعتی و روستایی شهرستان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۲۰۰ نفر برشمرد و یادآور شد: در حال حاضر ۱۲ واحد گاوداری شیری در سطح شهرستان به دلایل مختلفی از جمله مشکلات سرمایه در گردش و مشکلات نهاده غیرفعال بوده که با اقدامات مختلف پیگیر احیا و بازگشت به چرخه تولید این واحد‌ها هستیم ضمن اینکه در سال گذشته دو واحد غیر فعال گاو شیری شهرستان با پیگیری لازم احیا شد.

گودینی با اشاره به ارائه تسهیلات برای واحد‌های گاوداری پرواری غیرفعال شهرستان به منظور احیا و بازگشت به چرخه تولید، بیان کرد: در همین رابطه برای احیا گاوداری‌های غیرفعال پرواری سطح شهرستان در سال‌جاری تاکنون افزون‌بر ۲۲ میلیارد تومان تشکیل پرونده به بانک عامل معرفی شده‌اند و در مرحله عقد قرارداد هستند و تاکنون از این میزان اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان آن جذب شده و مابقی نیز در حال تخصیص است.

مسئول امور دام جهاد کشاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه ایجاد شهرک دامپروری و ساماندهی واحد‌های دامداری در این شهرک‌ها به عنوان یکی از دستور کار‌های سازمان جهاد کشاورزی است، گفت: ایجاد شهرک دامپروری در شهرستان علاوه بر جانمایی مکان طرح، نیازمتد آن بوده که دامداران نیز متقاضی باشند، اما دامداران شهرستان چندان تمایلی برای فعالیت در شهرک دامپروری ندارند و ترجیح به آن می‌دهند که در همان محل و روستای خود و موقعیت مکانی خود نسبت به فعالیت دامپروری ادامه دهند.