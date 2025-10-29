به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: در آستانه فصل سرما، تمامی ایستگاه‌ها، تجهیزات و خطوط گازرسانی شهری و روستایی در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، فارسان، بن، سامان، اردل، لردگان، فرخشهر، خانمیرزا، کوهرنگ و کیار تحت بازبینی فنی، سرویس، نوسازی و آزمون عملکردی قرار گرفته‌اند.

جهانبخش سلیمیان با بیان این که هدف از اجرای این عملیات، افزایش پایداری و ضریب اطمینان شبکه، پیشگیری از افت فشار و بهبود تاب‌آوری تأسیسات گازرسانی در شرایط جوی سرد و بحرانی است، تأکید کرد: با انجام تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از فناوری‌های نوین در کنترل و پایش خطوط انتقال گاز، این شرکت توانسته است شبکه‌ای ایمن، هوشمند و مقاوم در برابر تغییرات فصلی ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت گازچهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تأمین پایدار گاز طبیعی در زمستان، ثمره تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های متخصص و متعهدی است که در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، با درایت، تخصص و روحیه خدمت‌رسانی بی‌وقفه، مأموریت خود را در حفظ جریان مستمر انرژی انجام می‌دهند.