مدرسه خیرساز با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شماری از مسئولان استانی در شهر بجنورد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل آموزش و پرورش استان در آیین افتتاح مدرسه ۴ کلاسه حاجیه خانم فاطمه محبان بجنورد، گفت: خوشبختانه با همکاری و همدلی مسئولان استانی و مشارکت خیران، پروژه احداث این آموزشگاه با سرعت و کیفیت مطلوب به بهره برداری رسید.
مدیر کل نوسازی مدارس خراسان شمالی گفت: دبستان چهار کلاسه حاجیه فاطمه محبان در راستای تحقق عدالت آموزشی و گسترش فضاهای استاندارد تعلیم و تربیت در شهرک فرهنگیان بجنورد با صرف ۳۰ میلیارد ریال هزینه ساخته و تجهیز شده است.
امین فلاح کوشکی افزود: این مدرسه در زمینی با زیربنای ۱۵۰ متر مربع فضای آموزشی احداث شده و با رعایت استانداردهای جدید ایمنی، مقاومسازی و بهینهسازی انرژی طراحی شده است.
به گفته وی، مشارکت خیران نیکاندیش در ساخت این فضاهای آموزشی نقش مهمی در توسعه زیرساختهای آموزشی استان دارد و زمینه دسترسی عادلانهتر دانشآموزان به امکانات آموزشی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: اکنون ۸۰ مدرسه با ۲۰۰ کلاس درس در قالب طرح «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در استان در دست ساخت است که این پروژهها بهطور میانگین ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
فلاح کوشکی گفت: از مجموع مدارس در حال ساخت، ۶۷ درصد در مناطق روستایی و ۳۳ درصد در مناطق شهری واقع شدهاند.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی اضافه کرد: از این تعداد، ۳۵ پروژه با مشارکت خیران مدرسهساز و مردم نیکوکار در حال اجرا است و مابقی توسط اعتبارات دولتی تکمیل میشود.