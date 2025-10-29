پخش زنده
امروز: -
مانور اطفای حریق و تخلیه اضطراری در شبکه بهداشت و درمان بوانات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مانور اطفای حریق و تخلیه اضطراری کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات با هدف افزایش آمادگی و ارتقای توان واکنش در شرایط بحرانی برگزار شد.
این مانور با حضور حسامپور دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان بوانات و با مشارکت نیروهای انتظامی، جمعیت هلال احمر، اداره گاز، آتش نشانی و اورژانس ۱۱۵ در شبکه بهداشت و درمان بوانات اجرا شد.
در این برنامه، سناریوی وقوع آتشسوزی و تخلیه فوری کارکنان از ساختمان بهصورت میدانی تمرین شد و عملیات اطفای حریق با همکاری تیمهای تخصصی اجرا شد.
هدف از اجرای این مانور، آموزش عملی کارکنان، ارزیابی میزان آمادگی تیمهای امدادی و شناسایی نقاط قابل بهبود در فرآیند مدیریت بحران بود.