کارشناس هواشناسی: سامانه بارشی از فردا پنحشنبه، وارد مازندران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری و از اواخر وقت امشب سامانه بارشی وارد استان میشود.
فرجی با اشاره به اینکه برای این سامانه بارشی، هشدار سطح نارنجی صادر شد؛ افزود: مازندرانی ها از صبح پنجشنبه تا صبح جمعه شاهد بارش باران، وزش بادشدید موقتی، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجهای دما خواهند بود
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد، ریزشسنگ و رانش زمین در جادههای کوهستانی، خسارت به سازههای کممقاوم و سست بنیان از پیامدهای این سامانه است.
وی از مردم خواست از کوهنوردی، فعالیتهای گردشگری در ارتفاعات، توقف در حاشیه و بستر رودخانهها، مسیلها و محورهای کوهستانی خودداری کنند.
به گفته فرجی دریا امروز مواج و فردا طوفانی است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.