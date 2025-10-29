پخش زنده
جشنواره ملی بزرگداشت کوروش بزرگ با عنوان «میراث مهربانی و مدارا»، امروز نیز در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ادامه دارد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص در این نمایشگاه گفت: ما ایرانیان در حوزه صلح و مدارا همیشه پیشتاز و پیشگام جهان بودیم و کوروش سرمایهای است که برای ما بسیار اهمیت دارد و مبنای حکومتش صلح، دوستی و مدارا بوده است.
محمد ابراهیم زارعی با بیان این که کوروش صلح و مدارا را نه تنها بسط داده ، بلکه به جانشینانش هم منتقل کرده است، افزود : کوروش بزرگ شخصیتی است که بنیان صلح را در آن دوران اشاعه داده است و منشور صلح او امروز مورد توجه جهانیان است.
وی با بیان این که همه سازمانهای فعال در صلح جهانی از منشور کوروش بهره میبرند، گفت: ما ایرانیان در حوزه صلح و مدارا همیشه پیشتاز و پیشگام جهان بودیم اما در طول تاریخ، به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه ایران، به ما حمله کردند اما ایران پیشگام هیچ حملهای نبوده است.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به این که اجازه نمیدهیم فرهنگمان نابود شود، افزود : در کشورمان آثار بینظیری در محوطههایی مثل جیرفت، چغاسفلی، شوش و ... همه نماد فرهنگ و تمدن ما هستند و پیشتوانههای ملی و تمدنی ما به شمار میروند.
زارعی با اشاره به برگزاری آثار هنری کوروش در پژوهشگاه افزود: برگزاری چنین رویدادهایی بر اقشار جامعه موثر خواهد بود به ویژه بر روح کودکان تاثیر میگذارد.
جشنواره ملی بزرگداشت کوروش بزرگ با عنوان «میراث مهربانی و مدارا» که از دیروز در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری آغاز به کار کرده است، امروز ٧ آبان به کار خود پایان می دهد.