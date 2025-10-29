نجات خرس قهوهای از تله
یک قلاده خرس قهوهای نابالغ که در تله گرفتار شده بود بعد از زنده گیری رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ یک قلاده خرس قهوهای نابالغ حدود سه ساله که در محدوده روستای دویلات از توابع بخش بلده شهرستان نور در تله گرفتار شده بود، با تلاش نیروهای ستادی و شهرستانی و دامپزشک معتمد ادارهکل نجات یافت و پس از بررسی وضعیت جسمی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
در این عملیات، پس از بیهوشسازی موقت حیوان و معاینه کامل توسط دامپزشک معتمد از نظر آسیبدیدگی، خرس در ارتفاعات جنگلی منطقه و در محدودهای امن و با منابع غذایی کافی رهاسازی شد.
روحالله اسماعیلی، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل، ضمن قدردانی از سرعت عمل محیطبانان و اطلاعرسانی بهموقع اهالی روستا، بر اهمیت تعامل جوامع محلی در حفاظت از گونههای حیاتوحش تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی سریع مردم و حضور بهموقع نیروهای محیط زیست، مانع از بروز آسیب جدی به حیوان شد و نمونهای از همکاری مؤثر مردم و سازمان در حفاظت از حیاتوحش است.