درخشش هنرمندان لرستان در سومین پویش ملی سوغات اربعین
هنرمندان لرستان چهار مقام کشوری در پویش ملی سوغات اربعین را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، آیین اختتامیه سومین دوره پویش ملی سوغات اربعین ۶ آبان در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار و از برگزیدگان بخشهای مختلف این پویش قدر دانی شد.
براساس رأی هیئت داوران در بخشهای مختلف این پویش: سعید خورشیدوند در بخش آیینهای اربعین مقام اول، ستار ولینژاد در بخش خوشنویسی مقام دوم، امیرحسین قیاسی در بخش تجربه و خاطرهنگاری مقام دوم و علیاکبر میرزایی در بخش طرحهای گرافیکی مقام سوم را کسب کردند.