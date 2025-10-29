سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات ایلام با همکاری بازرسان سازمان صمت، موفق به کشف و تعطیلی یک مرکز بسته‌بندی غیرمجاز برنج در استان شدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «مهدی کاکاخانی» معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام اظهار داشت: در این انبار، برنج‌های محلی و غیرشمالی در بسته‌هایی با عنوان برنج فجر ایرانی و با تبلیغ تولید از بهترین برنج شالیزار‌های شمال کشور به‌صورت غیرمجاز بسته‌بندی و آماده عرضه به بازار بود.

مهدی کاکاخانی بیان کرد: پس از بازرسی میدانی و بررسی‌های کارشناسی، تخلف محرز و پرونده‌ای با عنوان تقلب در فروش برای متخلف تشکیل شد.

وی یادآور شد: با توجه به مستند‌ها و مدارک موجود و نیز احراز تخلف پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام اضافه کرد: نظارت مستمر بر زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و برخورد با تخلف‌های صنفی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده، همواره در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

کاکاخانی از شهروندان خواست در صورت دیدن هرگونه تخلف در حوزه‌های مربوط به ماموریت این اداره کل، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ (مرکز ارتباطات مردمی وزارت صمت) گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برخورد قانونی انجام شود.

گفتنی است بیش از ۴۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۴۱ اتحادیه و ۱۰ اتاق اصناف در استان ایلام دارای مجوز کسب فعالیت هستند.