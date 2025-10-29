پخش زنده
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد مدل اپراتور هوش مصنوعی تدوین و ابلاغ شده و هماکنون فرآیند تشکیل کنسرسیومهای مالی برای ساخت و استقرار این سیستم در کشور در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت اپراتور هوش مصنوعی در کشور گفت: اپراتور هوش مصنوعی در کمیسیون تنظیم مقررات رگوله شده و شرکتها میتوانند موافقت اصولی فعالیت در این حوزه را دریافت کرده و پس از طی مراحل لازم آن را به «پروانه اپراتور هوش مصنوعی» تبدیل کنند.
وی با اشاره به مأموریت دارندگان این پروانه افزود: دارندگان پروانه اپراتور هوش مصنوعی میتوانند دادههای مربوط به حوزههای مختلف را پردازش کرده و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دهند. همچنین سالانه موظفاند ظرفیت پردازشی خود را متناسب با نیاز کشور تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
چیت ساز با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه این زیستبوم، گفت: وزارت ارتباطات از شکلگیری کنسرسیومهای مالی برای ایجاد و توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی حمایت میکند تا این بازیگران بتوانند زیرساختهای لازم را برای رشد و گسترش فناوری فراهم کنند.
معاون سیاستگذاری فاوا در توضیح اهداف راهاندازی اپراتور هوش مصنوعی گفت: هدف ما رشد و توسعه هوش مصنوعی از مسیر شرکتهای بزرگ است. مطالعات مختلف نشان میدهد که رشد و پایداری زیستبومهای فناورانه عمدتاً بر دوش شرکتهای بزرگ قرار دارد. ما بهدنبال آن هستیم که این شرکتها در اکوسیستم هوش مصنوعی کشور شکل بگیرند تا بتوانند از ظرفیت استارتاپها در زنجیره ارزش خود برای پمپاژ نوآوری استفاده کنند.
چیت ساز ادامه داد: استارتاپهای کوچک و مستقل، بهدلیل نبود جایگاه در زنجیره ارزش، بهتنهایی نمیتوانند اشتغال پایدار یا توسعه قابلتوجهی ایجاد کنند. از اینرو، راهبرد ما توسعه شرکتهای بزرگ و هدایت اکوسیستم هوش مصنوعی کشور حول این ساختار است.
وی در پایان گفت: مدل اپراتور هوش مصنوعی رگوله و ابلاغ شده است و در حال حاضر، فرآیند تشکیل کنسرسیومهای مالی برای ساخت و استقرار این سیستم در کشور در حال انجام است.
دی ماه سال ۱۴۰۳ بود که موضوع صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات مطرح شد و در این خصوص احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایهگذاری کند که بازده کوتاهمدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست.
هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش میکنیم تا علاوهبر هموارکردن مسیر سرمایهگذاریهای جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.