به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحیم قربانی مسئول سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ به همراه جمعی از فعالان جامعه قرآنی، همزمان با سالروز ولادت سردار سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم، با خانواده این شهید والامقام دیدار کردند.

آقای قربانی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های کمیته شهدای قرآنی سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ، گفت: این کمیته سال ۱۳۹۲ برای شناسایی و معرفی شهدای قاری، حافظ، معلم و فعال قرآنی تشکیل شد که به فضل الهی تاکنون بیش از ۲ هزار شهید از سراسر کشور و حدود ۳۰۰ شهید در تهران شناسایی شده است.

وی افزود: کمیته شهدای قرآنی در زمینه برگزاری یادواره شهدای قرآنی، تولید مستند‌های مختلف با عنوان سوره‌های سرخ، انتشار کتاب و نرم افزار فعالیت می‌کند که در این زمینه دیدار با خانواده معظم شهدا نیز از ابتدای تأسیس این کمیته به‌غیر از دوران شیوع کرونا، انجام می‌شود.

مسئول سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ گفت: خیلی از مردم شاید ندانند که سردار سپهبد شهید حسین سلامی حافظ کل قرآن کریم بوده و سردار سرلشکر شهید امیرعلی حاجی‌زاده یکی از فعال‌ترین فعالان قرآن کریم بوده است.

آقای قربانی تأکید کرد: در دوران فرماندهی سردار حاجی‌زاده در نیروی هوافضای سپاه، فعالیت‌های قرآنی این نیرو، جزو رده اول بین رده‌های مختلف سپاه قرار گرفت.

وی نشناختن بُعد قرآنی شهید طهرانی مقدم را ناشی از غفلت دانست و افزود: براساس آن‌چه از دوستان شنیده‌ایم، چندین سال است که برای سالروز ولادت شهید طهرانی مقدم، محفل انس با قرآن می‌گیرند؛ یعنی حتی بعد از شهادت ایشان هم، فعالیت‌های قرآنی برای شهید طهرانی مقدم ادامه دارد.

در این مراسم خانواده شهید طهرانی مقدم نیز به بیان خاطراتی از این شهید والامقام پرداختند و در پایان دیدار با اهدای لوح تقدیر، از ایشان تجلیل شد.