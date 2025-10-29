رئیس دانشگاه یاسوج گفت: ۵۳ مقاله به دبیرخانه کنگره آیت الله ملک حسینی ارسال و کتاب همه مقالات چاپ شده است.

لویه و بویراحمد ، مهدی نوری پور، در آیین کنکره ملی آیت الله ملک حسینی با قدردانی از از همه دست اندرکاران، دستگاه‌های اجرایی و افراد مختلف بخصوص آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی، آیت الله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد که در برگزاری این کنگره همکاری داشتند گفت: ۵۳ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که کتاب مقالات چاپ شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

نوری پور افزود: عصر امروز بخش علمی کنگره در سه بخش تاریخ و سیاست، جامعه و سیاست و فقه و اخلاق برگزار خواهد شد.

آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی(ره) جزو معدود شخصیت های معاصر کهگیلویه و بویراحمد است که در تمامی عرصه ها از دینی و مذهبی گرفته تا سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در میان تمامی فرهنگ ها و قومیت های استان صاحب نفوذ است و در عین حال یک چهره ملی شناخته شده نیز به شمار می آید.