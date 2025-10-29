پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال نود ارومیه که در لیگ یک فعالیت میکند، اعلام کرد که امتیاز خود را تا ۴۸ ساعت آینده به صورت رایگان واگذار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛تیم فوتبال نود ارومیه که با ۱۲ امتیاز در رتبه هشتم جدول رقابتهای لیگ آزادگان قرار دارد، اعلام کرد ظرف ۴۸ ساعت آینده این تیم را رایگان واگذار خواهد کرد.
بیانیه باشگاه نود ارومیه به شرح زیر است:
۹۰ آماده واگذاری رایگان است.
مدعیان بسمالله!
باشگاه فرهنگی ورزشی ۹۰ ارومیه اعلام میدارد:با توجه به حواشی و نامهربانیهای صورت گرفته و در راستای احترام به هواداران پرشور و همچنین آخرین گام در راستای غیرت و تعصب نسبت به شهر ارومیه و مردم شریف خطه آذربایجان، این باشگاه، آمادگی دارد ظرف ۴۸ ساعت آینده امتیاز حاضر در لیگ دسته اول فوتبال کشور را بهصورت کاملاً رایگان و بدون هیچ چشمداشتی، در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی، ارگان، شرکت یا مجموعهای مستقر در داخل استان قرار دهد که توان و ارادهی واقعی تیمداری را داشته باشد.
در سالهای گذشته، با وجود بهانههایی، چون نبود تماشاگر و ظرفیت فوتبالی در آذربایجان غربی، هیچ گام مؤثری برای سرمایه گذاری در فوتبال این استان برداشته نشده است. اما بواسطه زحمات و برنامه ریزی اصولی، امروز نام ارومیه با ۹۰ گره خورده و بهعنوان پایتخت جدید فوتبال ایران شناخته میشود.
چهارده سال است که بار سنگین این مسیر بر دوش زحمتکشان مجموعه ۹۰ بوده است. اکنون تمام زیرساختها و ظرفیتها فراهماند تا هر فرد یا نهادی بسان ۹۰ ارومیه، که نسبت به شهر، آیندهی جوانان و مردم متعهد و متعصب است، برای این بستر آماده و شرایط مناسبت پیشقدم شود و پرچم این تیم را در دست گیرد.