

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درخصوص استیناف باشگاه فولاد خوزستان نسبت به رای کمیته انضباطی که به موجب آن حکم بر محکومیت حامد لک، بازیکن تیم فولاد خوزستان به پرداخت مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل مداخله منجر به تشنج در زمین مسابقه بین سرمربی و کاپیتان تیم تراکتور در مسابقه مورخ ۱۲ مهرماه دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر صادر گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون ضمن رد اعتراض دادنامه صادر، عینا تایید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.