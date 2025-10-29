کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا تا ظهر نسبتا آرام و بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد جنوب غربی کمی متلاطم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در بیشتر نقاط استان شرایط جوی پایدار و در بعدازظهر در مناطق دریایی با وزش باد پیش بینی می‌شود.

او افزود: صبح امروز در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس مه صبحگاهی، در طول روز غبار محلی و در بعدازظهر وزش باد مورد انتظار است.

سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان با رشد ابر پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک در بعدازظهر بویژه در محدوده تنگه هرمز با احتیاط انجام شود.

او افزود: از لحاظ دمایی، به تدریج تا روز‌های ابتدایی هفته آینده در بیشتر نقاط استان روند افزایشی دما در طول روز پیش بینی می‌شود.