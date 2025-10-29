پخش زنده
برنامه گفتوگومحور «اگر آوینی بود»، از امروز هر چهارشنبه ساعت ۱۸ از شبکه افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با محوریت بازخوانی نگاه شهید آوینی به دفاع مقدس ۱۲ روزه، که در گروه معارف شبکه افق و با مشارکت مدیریت فضای مجازی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تولید شده است، به سراغ پرسشی تأملبرانگیز میرود: اگر سید شهیدان اهل قلم در میان ما بود، جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را چگونه روایت میکرد؟
«اگر آوینی بود»، در مرحله نخست خود در قالب ۹ قسمت ۳۵ دقیقهای و به صورت تاکشو تولید شده است و در هر قسمت یکی از چهرههای فرهنگی و رسانهای کشور به گفتوگو درباره آثار، نگاه و جهانبینی شهید آوینی در نسبت با جنگ تحمیلی اخیر میپردازد.
در این فصل از برنامه، چهرههایی، چون شهریار زرشناس، بهروز افخمی، جواد موگویی، سیدعلی میرفتاح، سهیل میرکریمی، مرتضی شعبانی، اصغر بختیاری، محسن یزدی و میکائیل دیانی حضور دارند.
این برنامه به تهیهکنندگی، کارگردانی و اجرای روحالله عقیقی تولید شده و گروهی متشکل از ناصر مصداقی، محمدعلی رضوانی، مهدی محمدی و امیرحسین احمدینیا در تولید آن همکاری داشتهاند.