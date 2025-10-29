به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جلال رحیم زاده با بیان اینکه سطح زیر کشت محصول سیب زمینی در استان سالیانه حدود ۷ هزار و ۴۵۰ هکتار است و از این سطح سالانه حدود ۲۸۳ هزار تن محصول به دست می‌آید گفت: تعهد امسال آذربایجان شرقی در رابطه با کشت سیب زمینی اعم از تابستانه و پاییزه افزون بر ۷ هزار و ۴۵۰ هکتار بود که با توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در پایاب سد سهند هشترود، سطح زیرکشت محصول سیب زمینی استان بیشتر از برنامه پیش رفته و به ۹ هزار و ۱۷۸ هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه کاشت سیب زمینی به دو صورت تابستانه و پاییزه است و برداشت محصول هم به دو صورت تابستانه و پاییزه در آذربایجان شرقی انجام می‌شود ادامه داد: سطح زیرکشت سیب زمینی تابستانه استان ۲ هزار و ۵۰ هکتار با تولید ۸۶ هزار تن با متوسط عملکرد ۴۲ تن در هکتار است که شهرستان عجب شیر با ۱۶۰۰ هکتار رتبه اول سطح زیرکشت و تولید استان را دارا است.

وی سطح زیرکشت پاییزه سیب زمینی استان را ۷ هزار و ۲۲۸ هکتار اعلام و اظهار کرد: کشت پاییزه سیب زمینی بیشتر در شهرستان‌های سراب، بستان آباد، هشترود و تبریز انجام می‌شود.

رحیم زاده میزان تولید محصول پاییزه سیب زمینی استان را با متوسط عملکرد ۳۷ تن در هکتار، ۲۶۷ هزار تن پیش بینی کرد و افزود: این میزان تولید علاوه بر تامین نیاز داخلی استان به سایر استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

وی گفت: از مجموع سطح زیرکشت پاییزه سیب زمینی استان (۹۱۷۸ هکتار) حدود ۳۴۴ هکتار بصورت بذری کشت شده است که پیش بینی می‌شود ۱۳ هزار و ۷۶۰ تن سیب زمینی بذری با متوسط عملکرد ۴۰ تن در هکتار برداشت شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان عمده ارقام کاشت سیب زمینی پاییزه در سطح استان را شامل جیلی، اسپریت، ساگیتا، کلمبا، دوناتا، بامبا، رانومی، آگریا، سانته و میلوا دانست و گفت: برداشت محصول سیب زمینی پاییزه در استان آذربایجان شرقی بسته به زمان کاشت، از اول مرداد ماه آغاز و تا پانزدهم آبان ماه ادامه می‌یابد.

رحیم زاده خاطرنشان کرد: نیاز سالانه استان آذربایجان شرقی به سیب زمینی حدود ۲۱۰ هزار تن برای مصارف خوراکی، تامین بذر و تامین نیاز صنایع تبدیلی است و مازاد آن به استان‌های دیگر و کشور‌های حوزه خلیج فارس همسایه صادر می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: جایگاه استان آذربایجان شرقی از لحاظ سطح زیر کشت سیب زمینی در سطح کشور رتبه ششم و از لحاظ میزان تولید رتبه هفتم را در اختیار دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات عدیده تولید محصول سیب زمینی در استان گفت: کاهش منابع آبی بخصوص پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی (چاه‌های کشاورزی)، نبود انبار‌های مناسب نگهداری و ذخیره محصول تولیدی کشاورزان، نوسان قیمت بازار محصول در زمان برداشت محصول، از عمده مشکلات سیب زمینی کاران در سطح استان است.