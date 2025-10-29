پخش زنده
برداشت انار از ۳۵۰ هکتار از باغهای شهرستان دهاقان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی دهاقان گفت: پیش بینی میشود امسال از باغهای انار این شهرستان بیش از ۱۰۰۰ تن انار برداشت شود.
حسین تقی زاده افزود: انار تولیدی در باغهای دهاقان از نوع انار فیروز کوهی، گلو باریک و دانه درشت است که علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر میشود.
وی گفت: باغ انار بعد از درختان سیب بیشترین سطح زیر کاشت درختان مثمر شهرستان را به خود اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی دهاقان افزود: با مشاورههای کارشناسان جهاد کشاورزی، تغذیه مناسب و آبیاری نوین میزان برداشت انار در هر هکتار به ۷۵ تن میرسد.