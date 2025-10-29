به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی از اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تکمیل طرح کاداستر به عنوان راهکار‌های اصلی کاهش دعاوی ملکی و افزایش شفافیت مالکیت‌ها در استان خبر داد.

ابراهیمی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون از سوم تیر پارسال لازم الاجرا شده و تمامی انتقالات اموال غیرمنقول باید از طریق دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: معاملات غیررسمی، حتی در صورت اثر قانونی، (مگر اجاره‌های زیر دو سال) در مراجع قضایی پذیرفته نمی‌شوند.

ابراهیمی گفت: از مجموع ۷۹۵ مشاور املاک دارای پروانه در استان، ۷۷۰ نفر به سامانه متصل شده‌اند که ۹۷ درصد از مشاورین استان را شامل می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: این مشاوران آموزش‌های لازم برای ثبت قانونی معاملات دریافت کرده‌اند.

ابراهیمی با اشاره به اجرای طرح کاداستر تأکید کرد: تکمیل این طرح نقش کلیدی در پیشگیری از زمین‌خواری، تداخل اراضی و تخلفات ملکی دارد و با ایجاد شفافیت در مالکیت‌ها از شکل‌گیری بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری می‌کند.