

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر مهدی علوی درباره اینکه آیا در جلسه امروز وزارت ورزش با مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی قولی برای اعلام حمایت مالی از تیم ملی داده شده است، اظهار داشت: دنیامالی اشاره کرد تیم ملی نباید هیچ دغدغه‌ای را احساس کند. تمام موارد و دستور‌های لازم را به معاون خود منتقل کردند تا طبق روایت سعید الهویی از برنامه‌ریزی‌های تیم ملی تا دم اولین بازی تیم ملی در جام جهانی، حتماً حضور وزارت ورزش را در کنارمان داشته باشیم.

وی افزود: بر همین اساس وزیر ورزش تاکید کرد در حال رایزنی با یکی از وزارت‌خانه‌های مهم و پولدار یعنی وزارت صمت است تا تیم ملی یک حامی مالی ویژه جام جهانی داشته باشد. همچنین قرار شد کادر فنی، بازیکنان تیم ملی و اعضای فدراسیون دیداری با مسعود پزشکیان، ریاست جمهور داشته باشند.آقای پزشکیان هم به شدت فوتبالی است و حدود پنج ماه قبل به مرکز ملی فوتبال آمد و پا به توپ شد.