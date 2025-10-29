پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، حسین عسکرزاده گفت: ششمین جشنواره محلی نان و قورمه از ۴ تا ۸ آذرماه در باغ جهانی پهلوانپور مهریز برگزار خواهد شدو زمان بازدید از این جشنواره هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ شب است.
فرماندار شهرستان مهریز، در این خصوص اظهار داشت: «این جشنواره با هدف ترویج و معرفی فرهنگ بومی و غذاهای اصیل شهرستان مهریز و همچنین شناساندن جاذبههای تاریخی این شهرستان به علاقهمندان گردشگری برگزار میشود.»
وی افزود: شهرستان مهریز یکی از مناطق گردشگری شاخص استان یزد است که به واسطه آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود شهرت دارد. باغ پهلوانپور، بهعنوان یکی از باغهای جهانی ایران و ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، جلوهای کمنظیر از هنر باغسازی ایرانی را در این شهرستان به نمایش میگذارد.
فرماندار مهریز با بیان اینکه جشنواره قورمه طی سالهای گذشته با فراز و نشیبهایی همراه بوده است، خاطرنشان کرد:«امسال باید با تقویت و همافزایی دستگاههای اجرایی، این جشنواره را بهصورت شایسته و درخور برگزار کنیم.»
وی در پایان افزود: برگزاری جشنواره نان و قورمه در کنار برنامههای جانبی همچون جشن شهروندی، کافه شهدا، ارائه صنایعدستی، معرفی مشاهیر، خیران و شهدای شهرستان، فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی و فرهنگی مهریز فراهم میآورد.