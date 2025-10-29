به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از دستگیری ۳ نفر سارق حرفه‌ای احشام در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در سطح شهرستان گچساران، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

خادمیان افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی ۳ نفر سارق حرفه‌ای احشام در شهرستان را شناسایی و دستگیر کردند.

وی بیان اینکه این سارقان در بازجویی‌های اولیه به ۱۷فقره سرقت احشام در سطح شهرستان گچساران اعتراف کردند، اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرارمناسب روانه زندان شدند.