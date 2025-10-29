به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حوزه مقاومت بسیج طلاب علامه ذوالفنون حسن زاده آملی شهرستان آمل همزمان با معرفی نخستین فرمانده این حوزه به صورت رسمی راه اندازی وفعالیت خود را آغاز کرد.

این حوزه به عنوان نخستین پایگاه منطقه ای حوزه مقاومت بسیج طلاب درسطح شهرهای مرکزی مازندران است که روحانیون بسیجی شهرستانهای آمل، بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور را زیرپوشش خواهد داشت.

جانشین فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه درسپاه وبسیج طلاب شهرستان آمل گفت:نخستین حوزه مقاومت بسیج طلاب علامه ذوالفنون حسن زاده آملی شهرستان آمل ویژه شهرستان های مرکزی مازندران در موسسه امام حسن عسگری(ع) آمل مستقر وراه اندازی شده است.

حجت الاسلام حسین زاده برسمنانی افزود: راه اندازی این حوزه مقاومت بسیج طلاب ، با هدف گسترش و تبیین مسایل اعتقادی، تبلیغی و سیاسی بین اقشار مختلف بسیج ونیز هم افزایی بیشتر روحانیون درحوزه گسترش مبانی وگفتمان بسیج درجامعه بوده است.

مسئول بسیج طلاب و روحانیون سپاه کربلای مازندران هم دراین مراسم، یکی از مهم‌ترین وظایف طلاب در مواجهه با مسائل پیرامون خود، را حفظ روحیه بسیجی و جهادی خویش بیان وتصریح کرد، راه اندازی حوزه مقاومت بسیج طلاب علامه حسن زاده آملی، با توجه به جایگاه بسیار بالای علمی وعرفانی علامه ذوالفنون، درتشکیلات بسیج اقدام ارزنده ای است.

حجت الاسلام سید میثم نبوی، افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف طلاب در مواجهه با مسائل پیرامون خود، حفظ روحیه بسیجی و جهادی خویش می‌باشد و تشکیل گروه‌های جهادی و ثبت آن در سامانه اطلس از فعالیت‌های بسیج طلاب در پایگاه‌های مستقر در مدارس وحوزه های علمیه می‌باشد.

وی یادآورشد، لازم است فرماندهان پایگاه به این امر اهتمام ویژه داشته باشند، چرا که سازماندهی گروه‌های جهادی در پایگاههای بسیج مدارس وحوزه های علمیه استان منجر به نظم‌دهی و بازدهی هر چه بهتر برنامه‌ها خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون مازندران همچنین جذب، سازماندهی، اجرای برنامه‌های رزمی دفاعی روحانیان را ازمهم‌ترین اهداف این سازمان بسیج اعلام کرد و بیان داشت: حضور بسیجیان طلبه در بسیج سازندگی نیز از مهم‌ترین فعالیت‌های این سازمان است.

حجت الاسلام نبوی، همچنین به حضور فعال بسیج طلاب در امر بسیج سازندگی اشاره کرد و یادآور شد: بسیج طلاب تکمیل کننده اهداف بسیج سازندگی است.